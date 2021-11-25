مجلس السيادة السوداني يُعين عبد العزيز فتح الرحمن رئيسا للقضاء

قرر مجلس السيادة الانتقالي، تعيين عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.

وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم الخميس، بالقصر الجمهوري الاجتماع الدوري لمجلس السيادة.

وقالت سلمي عبد الجبار الناطق الرسمي بأسم المجلس، في تصريح صحفي إن المجلس عين عبد العزيز فتح الرحمن عابدين محمد رئيساً للقضاء، وذلك في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية، كما تم التأكيد على أن يختار رئيس القضاء نوابه ومساعديه، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون.

وأشارت إلى أن المجلس تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال كافه المؤسسات العدلية.

وأضافت المتحدثة باسم المجلس أنه سيواصل تداوله لتعيين النائب العام دفعاً باتجاه استكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون.

وقالت سلمى عبدالجبار أن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار الذي انقضت مدته في هذا الشهر، مشيرة إلى أن المجلس عبر عن شكره وتقديره لدوره الكبير خلال الفترة الماضية.

وأضافت سلمي أن المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعه للوضع في شرق السودان، منوهاً إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسه الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من السادة الاستاذ الطاهر حجر ابو بكر الأستاذ، وأبو القاسم محمد محمد برطم والدكتور عبد الباقي عبد القادر.

يشار إلى أن عبد العزيز فتح الرحمن كان قائماً بالتكليف رئيساً للقضاء في الفترة الماضية.