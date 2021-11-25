 رئيسة القومي للمرأة تتعرض لحادث خلال توجها لاحتفالية افتتاح طريق الكباش - بوابة الشروق
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رئيسة القومي للمرأة تتعرض لحادث خلال توجها لاحتفالية افتتاح طريق الكباش

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
آية عامر
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 1:47 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 1:47 م

تعرضت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، لحادث تصادم سيارتها بسيارة أخرى، خلال توجهها إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى محافظة الأقصر للمشاركة في احتفالية طريق الكباش، وتم نقلها على إثر الحادث إلى المستشفى.

وخضعت الدكتورة مايا مرسي، للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، والتى أكدت أنها بخير وقرر الفريق الطبى المعالج أن تظل تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالتها.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بعضواته وأعضائه وأمانته العامة ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات، بخالص التمنيات للدكتورة مايا مرسي بالشفاء العاجل وأن يديم الله عليها بوافر الصحة والعافية.

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