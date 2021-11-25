8 قتلى و17 جريحا جراء انفجار بالعاصمة الصومالية

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أعلنت قيادة الشرطة الوطنية الصومالية صباح اليوم الخميس مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، جراء هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من مدرسة المعاصر بمديرية حي هدون في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن قيادة الشرطة أن انفجار السيارة المفخخة استهدف مركبة دورية تابعة للأمم المتحدة، كانت تمر في الشارع.

كما أسفر التفجير عن أضرار مادية جسيمة.

وعلى الفور، طوقت أجهزة الأمن المكان للتحقيق في ملابسات التفجير، بينما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين والجثث إلى المستشفيات.

وكان موقع "جاروي أونلاين" المحلي نقل عن شهود عيان أن تبادلا لإطلاق النار استمر لفترة وجيزة بعد الانفجار الذي وقع بالعاصمة في ساعة الذروة الصباحية.