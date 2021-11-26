 أصالة تكشف عدد زيجاتها: جوزوني آلاف المرات.. لما بتطلع إشاعة بيتقال اتجوزت مش صاحبت - بوابة الشروق
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أصالة تكشف عدد زيجاتها: جوزوني آلاف المرات.. لما بتطلع إشاعة بيتقال اتجوزت مش صاحبت

أحمد علاء
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 11:51 م
ردّت الفنانة أصالة، عما تردّد بشأنها زواجها سرًا من برلماني مصري يصغرها في السن.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "جوزوني آلاف المرات.. لدي ثلاث زيجات هم أيمن وطارق وفايق".

ورأت أصالة أنّها نسب أخبار الزواج بها يأتي من منطلق احترام الناس لها، وقالت: "لما بتطلع إشاعة الناس بتقول أصالة اتجوزت مش صاحبت.. هذا يعتبر احترامًا حتى لو كان تحت بند شائعة".

وأشارت إلى أنها تزوجت بعد عامين من انفصالها عن طارق العريان، وتابعت: "صبرت والعمر يمر وأنا أحب الحياة وأحب الحب".

وذكرت أنّها لم ترتبط أبدًا بشخص مرتبط ولديه عائلة، لكنها وصفت نفسها بالاندفاعية ثم تتراجع على الملأ ولديها ثقافة الاعتذار.

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