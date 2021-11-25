توجهت المطربة هايدي موسى، مقدمة أنشودة حتشبسوت ضمن احتفالية طريق الكباش، بالشكر إلى المايسترو نادر عباسي، مشيرة إلى أنها لم تتكن لتتمكن من تقديم الأنشودة لولا توجيهات وإرشادات المايسترو.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنها اعتادت الغناء الشرقي والكلاسيكي العادي في السابق، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تغني فيها اللون الأوبرالي بهذا الشكل.



وأوضحت أن الأغنية موجهة من الملكة حتشبسوت إلى الإله رع، متابعة: «عبارة عن كلمات شكر وثناء من الملكة للإله رع لأنها فخورة بمنحها الحكم والقوة للوقوف وحكم مصر».



وذكرت أنها تدربت حوالي شهر على الأنشودة، مضيفة: «الموضوع ليس سهلًا إطلاقًا، لكنه خرج بشكل رائع، وحتى آخر لحظة كنت أرغب في إعادته مرة أخرى من كثر حلاوة وهيبة الموقف، هو شعور لا يوصف».



وأشارت إلى أنها قرأت كثيرًا عن تاريخ مصر لاستحضار الموقف، وهو ما أثر على طريقة سيرها بعد تسجيل الأغنية، موضحة أنها لم تكن مستوعبة لمشاركتها بحدث اليوم لكن الأمر تم بفضل الله.



وأكدت أنها فخورة بمصريتها، متوجهة بالشكر إلى كل من دعمها وساعدها، وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بسبب دعمه للمواهب الشابة.



وافتتحت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، طريق الكباش بالأقصر، بعد مرور سنوات طويلة من العمل والترميم بالطريق، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وحضور دولي لافت من قبل سفراء الكثير من الدول ومسؤولين دوليين.



وتضمن احتفال «الأقصر.. طريق الكباش» موكبا فنيا ضخما يسير وسط الطريق التاريخي، إيذانا بافتتاحه للزيارة لأول مرة أمام السياح، ويهدف الحدث إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.