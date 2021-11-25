تحديث برنامج الكمبيوتر لمنع اشتعال النار في السيارة شيفروليه بولت الكهربائية أثناء الشحن

في أوائل يوليو 2021 أصدرت شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز وإدارة السلامة المرورية للطرق السريعة إرشادات السلامة لسيارات شيفروليه بولت الكهربائية إنتاج الفترة من 2017 إلى 2019.

وتدعو الإرشادات إلى إيقاف السيارة في مكان مفتوح وعدم توصيلها بالكهرباء للشحن أثناء الليل. وكان الهدف من ذلك منع اشتعال النار في البطارية أثناء الشحن، وهو الخلل الذي أدى إلى استدعاء سيارات الطراز في أوقات سابقة، وأثر على كل سيارات بولت الكهربائية التي تم إنتاجها خلال الفترة من 2017 إلى 2019، بما في السيارات التي تم استدعاؤها في وقت سابق.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن هناك أملا جديدا لعلاج هذه المشكلة، حيث أصبح في مقدور العملاء تجنب هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية من خلال تحديث برنامج الكمبيوتر في السيارة. ولن يكون هذا التحديث الحل الكامل ولا الأخير لمشكلة اشتعال النار في السيارة بولت، ولن يكون الحل المثالي أيضا من منظور الاستخدام اليومي للسيارة.

وبحسب شيفروليه، فإن تحديث البرنامج سيؤدي بشكل آلي إلى عدم زيادة نسبة شحن البطارية عن 80% وهو ما يتيح لأصحاب السيارات إعادة سياراتهم إلى الجراجات مرة أخرى، وكذلك شحن بطارياتها أثناء الليل.