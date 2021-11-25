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دعوات بريطانية للحصول على جرعة معززة من لقاحات كورونا

سارة أحمد
نشر في: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:44 م | آخر تحديث: الخميس 25 نوفمبر 2021 - 3:44 م

يحث وزراء بريطانيون، الملايين من المواطنين على تلقي جرعة معززة من لقاح كورونا بحلول 11 ديسمبر المقبل، لضمان "حماية عالية جدا ضد كوفيد-19 بحلول يوم عيد الميلاد"، حيث تظهر أدلة جديدة أن هناك خطر للإصابة بالوباء بعد مرور بعض الوقت من الحصول على الجرعة الثانية للقاح.

يأتي التحذير الجديد في وقت وصلت فيه حالات الإصابة، للأرقام القياسية في أجزاء من أوروبا أمس الأربعاء، حيث أصبحت القارة مرة أخرى مركز الوباء الذي أدى إلى فرض قيود جديدة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

بدورها، قالت ماجي ثروب، وزيرة اللقاحات البريطانية: "إذا لم تحصل بعد على جرعتك الأولى أو الثانية أو جرعة معززة، فيرجى التقدم للحصول على اللقاح بأسرع ما يمكن".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة المعززة بحلول 11 ديسمبر سيكون لديهم حماية عالية جدا ضد كوورونا بحلول يوم عيد الميلاد".

وأفادت صحيفة "جارديان"، بأن حوالي 16 مليون شخص تلقى جرعة معززة أو جرعة ثالثة في جميع أنحاء بريطانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن كل شخص يبلغ من العمر 40 عاما وأكثر والمصابين بالضعف الشديد مؤهلون للحصول على جرعة معززة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.

وأظهرت الأبحاث، أنه بعد أسبوعين من تناول الجرعة المعززة، يتمتع المطعمون بها بمستوى عال جدا من الحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة لكورونا.

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