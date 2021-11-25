خبراء الاتحاد الأوروبي يتخذون قرارا اليوم بشأن إعطاء لقاح فايزر للأطفال دون 12 عاما

يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجعل قريبا أول لقاحاته المضادة لفيروس كورونا متاحا للأطفال دون سن 12 عاما.

وستقرر الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم الخميس ما إذا كانت ستوافق على إعطاء لقاح فايزر/بيونتيك للأطفال الذين في سن الخامسة وأكبر.

ويقوم الخبراء المسؤولون، بمراجعة البيانات المتعلقة بمخاطر اللقاح وفعاليته لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما منذ نحو شهرين ويخططون الآن لوضع اللمسات الأخيرة على تقييمهم.

وإذا كان بإمكان خبراء الوكالة إعطاء الضوء الأخضر، لا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية إعطاء موافقة رسمية، ولكن هذا يعتبر إجراء شكليا.

وفي أوروبا، لم تتم الموافقة حتى الآن إلا على لقاح فايزر/بيونتيك للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق. ولكن في إسرائيل والولايات المتحدة، يمكن تطعيم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات به.