إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأبناء القطرية "قنا".

وأصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط سجن "عوفر" العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

كما أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال قمعت عشرات المواطنين الذين تجمهروا في محيط سجن "عوفر" العسكري، بانتظار إطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين، وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بينهم طفل.

فيما أصيب فلسطيني، بشظايا الرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستعمرين، في قرية برقة شمال غرب نابلس.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفل، 11 عاما، أصيب بشظايا الرصاص الحي بمنطقة البطن، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر محلية في القرية، إلى أن أهالي القرية هبوا للتصدي لاقتحام المستعمرين بحماية جيش الاحتلال لمنطقة "المنتشرة" التابعة لأراضي القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

كما أصيب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب بيت أمر، ما أدى إلى إصابة مواطن 16 عامًا، برصاصتين في قدميه، ونقل إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات، بلدة زيتا شمال طولكرم، حيث قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في عدد من شوارعها وتمركزت في الحي الغربي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

ورغم الهدنة الإنسانية في غزة التي دخلت السريان، منذ ساعات صباح أمس الجمعة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قمعها واضطهادها للفلسطينيين في كل أراضي الضفة الغربية، والقدس المحتلتين، بحسب "قنا".