رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى كييف

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وصل رئيس الاتحاد السويسري آلان بيرسيه، إلى كييف، اليوم السبت؛ للمشاركة في القمة الدولية حول أمن الغذاء ولقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيرسيه، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ينصب التركيز على آثار حرب العدوان الروسية على الأمن الغذائي العالمي ودعم سويسرا طويل الأمد لأوكرانيا"، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم السبت.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية، لا يتعين أن يتم النظر إليها بوصفها صراع إقليم بحت ومشكلة على نطاق أوروبي.

وكانت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو قد أكدت في أكتوبر الماضي أن الحكومة السويسرية سوف تقدم لأوكرانيا أكثر من مئة مليون يورو لإزالة الألغام على مدار أربع سنوات، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

جاء ذلك في أعقاب لقاء سفيريدينكو مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، في زغرب خلال مؤتمر دولي للمانحين بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية.

ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا الأموال في إزالة الألغام من البنية التحتية الحيوية مثل خطوط أنابيب الغاز وشبكة الكهرباء والمناطق السكنية والأراضي الزراعية والغابات.