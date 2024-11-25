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فتوح يرد على اتهامه بالهروب من مباراة الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 10:19 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 10:19 م

رد أحمد فتوح، لاعب الزمالك، على الاتهامات التي وجهت له بالتهرب من المشاركة مع الفريق والإدعاء بالإصابة بنزلة برد.

قال أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" أنا شايف إن الناس بتقول إني بهرب، هخاف من ايه يعني مش فاهم، والنادي عارف إني كان عندي برد، مفيش الكلام ده والله".

وكان ممدوح عباس قد قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن هناك لاعبا تهرب من المشاركة بداعي إصابته بنزلة برد رغم أنه سليم:" أنا لست مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يتحمّل من الضغوط أكثر مما هو مُحتمل، وأنا لست مسؤولا عن نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وارحموا حسين لبيب".

أضاف:" على اللاعبين أن يراعوا الله في نادي الزمالك ويكفي أن لاعب أساسي اعتذر بسبب نزلة برد وهو زي الجن الأحمر. و لن أتكلم مرة أخرى".

وكان الزمالك قد تلقى خسارة على يد المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.


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