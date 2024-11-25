قالت المهندسة أسماء المغربي، نائب رئيس قطاع دعم الصناعة بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة تركز على دعم المشروعات التي تقلل من الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى دعم الصناعة، وقطاع التدريب.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، أن قطاع الشراكات الكبرى وتطوير الصناعة بالمبادرة نجح في إنشاء مشروع مصنع محركات النقل الخفيف وإنتاج أول محرك مصري، بالإضافة إلى أول مشروع لإنتاج صمام أمان غاز بالتعاون مع شركة إسبانية.

كما أشارت إلى إنشاء مشروع «نوفا» الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يختص بإنتاج مكونات محطات معالجة المياه والصرف الصحي.

ونوهت إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي برأس مال 2.5 مليار جنيه؛ لحل مشكلة التمويل التي تواجه الصناعات الكبيرة؛ بهدف تمكين هذه الصناعات الواعدة ودفعها للعمل بكفاءة وسرعة.

ولفتت أن هناك العديد من المشروعات الأخرى قيد الإنشاء حاليا، مؤكدة أن مبادرة «ابدأ» تدعم جميع المصانع والوحدات الصناعية في مصر، وتسعى لحل جميع المشاكل الإجرائية التي تواجهها بالتعاون مع جهات الدولة دون أي تكلفة على المصانع.