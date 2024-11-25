الأرصاد: التسونامي ليس السبب في ارتفاع الأمواج على المناطق الساحلية

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما حدث في الأحوال الجوية هو ارتفاع في الأمواج ونشاط رياح كبير على المناطق الساحلية، حيث وصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط إلى 6 أمتار، وبلغت سرعة الرياح 80 مترًا في الساعة، وهو ما أدى إلى خروج المياه عن الشاطئ.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "التسونامي" ليس مجرد ارتفاع للموج، بل هو نتيجة لزلزال يحدث في البحر، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

وأكدت أنه من الطبيعي حدوث تقلبات جوية وارتفاعات في الأمواج مع اقتراب دخول فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه "لم نشهد أي تسونامي في مصر، وما حدث هو منخفض جوي".

وأوضحت أن محافظات الجمهورية تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، وهو ما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، بينما تزيد سرعة الرياح العالية من الإحساس بالبرودة.

كما شددت على أنه كان هناك سقوط أمطار على معظم المحافظات، موضحة أن هيئة الأرصاد كانت قد حذرت من سقوط الأمطار، وأن المحافظات كانت في حالة من الاستعداد.

وأشارت إلى استمرار ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على معظم المحافظات، وبالأخص الساحلية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على معظم المحافظات، منوهة بضرورة ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.