إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات أوروجواي مع احتدام المنافسة بين التحالف الحاكم والمعارضة

انتهت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات أوروجواي الرئاسية يوم الأحد، ما أطلق العد التنازلي للإعلان الرسمي عن النتائج في معركة محمومة على رئاسة البلاد بين مرشح التحالف الحاكم المحافظ وخصمه من اليسار.

وستبدأ مؤسسات استطلاعات الرأي المستقلة في إصدار ما يسمى بـ "الإحصاء السريع" الآن بعد إغلاق مراكز الاقتراع، لكن من المرجح أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية بعد ساعات.

يشار إلى أنه نظرا لاحتدام المنافسة فإن الأمر قد يستغرق أياما قبل أن يعلن مسؤولو الانتخابات عن الفائز، كما حدث في جولة الإعادة المثيرة للجدل في عام 2019 التي أوصلت الرئيس اليميني المعتدل لويس لاكال بو إلى الحكم، منهية 15 عاما من حكم التحالف اليساري "الجبهة العريضة" في أوروجواي.

وعلى الرغم من أن الاستطلاعات أظهرت رضا مواطني أوروجواي بشكل عام عن أداء الحكومة الحالية، إلا أن الشكاوى حول النمو البطيء، واستمرار جرائم العنف ، والأجور الثابتة قد تضيف أوروجواي إلى قائمة طويلة من البلدان التي عاقب فيها الناخبون شاغلي المناصب في الانتخابات هذا العام بسبب إحباطهم.