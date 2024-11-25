وزير بريطاني: التهديدات الروسية لن تملي علينا قراراتنا

قال بات كفادن الوزير بمكتب مجلس الوزراء البريطاني إن بلاده لن تستسلم "لأصوات الضعف" التي من شأنها أن "تمنح بوتين حق النقض (الفيتو) ضد مساعدتنا لأوكرانيا".

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا) إن مكفادن حذر في حديثه في مؤتمر لحلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الاثنين، من أن روسيا "صعدت" هجماتها الإلكترونية ضد أوكرانيا وحلفائها خلال العام الماضي.

ولكن مكفادن أصر على أن المملكة المتحدة لن تتوقف عن دعم كييف في حربها ضد الغزو الروسي.

وقال: "لن ننضم إلى أصوات الضعف التي تريد منح بوتين حق النقض (الفيتو) ضد مساعدتنا لأوكرانيا".

وأضاف مكفادن إنه: "بالنظر إلى حجم العداء الروسي، فإن رسالتي إلى الأعضاء اليوم واضحة: في الوقت الذي لا يجب فيه لأحد أن يقلل من شأن التهديد السيبراني الروسي العدواني والمتهور تجاه الناتو ، فإنه لن يخيفنا ولن نسمح له أبدا أن يملي علينا قراراتنا أو سياساتنا".