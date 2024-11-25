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رومانيا: مرشح يميني متطرف يفوز في الجولة الاولى في الانتخابات الرئاسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 5:17 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 5:17 م

احتل السياسي اليميني المتطرف الموالي لروسيا كالين جورجيسكو الصدارة بشكل مفاجئ في الجولة الأولى من التصويت لاختيار الرئيس المقبل لرومانيا ، حسبما أفاد أحدث فرز رسمي للأصوات اليوم الاثنين.

وفاز جورجيسكو على مرشحة الحزب الليبرالي-اليميني الإصلاحي حزب "اتحاد إنقاذ رومانيا" ، إيلينا لاسكوني ، في التصويت أمس الأحد.

وسيتنافس الآن المرشحان بشكل مباشر في جولة الإعادة في الثامن من ديسمبر، بعد أسبوع واحد من الانتخابات البرلمانية.

ولفت جورجيسكو، وهو مستقل لم يكن معروفا من قبل، الانتباه بمواقفه المؤيدة لروسيا والمعادية للغرب، فضلا عن إعجابه بالفاشيين في رومانيا إبان الحرب العالمية الثانية.

وقام المهندس الزراعي والطبيب البيطري - 62 عاما، بحملته الانتخابية معتمدا بشكل أساسي على تطبيق تيك توك.

وكان جورجيسكو عضوا سابقا في الحزب البرلماني اليميني المتطرف "التحالف من أجل اتحاد الرومانيين" ، لكنه استقال بعد خلاف.

وفي ليلة الانتخابات، قال جورجيسكو في مؤتمر صحفي بث على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الشعب الروماني "استيقظ للواقع" وأعرب عن رغبته في "عدم البقاء راكعا وعدم الخضوع للذل".

وفي الجولة الأولى من التصويت ، فاز جورجيسكو بنسبة 95ر22٪ من الأصوات في حين حصلت لاسكوني على نسبة 17ر19٪.

وحل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي، مارسيل تشيولاكو، ثالثا بنسبة 15ر19٪، ومن ثم تم استبعاده من السباق.


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