توافد العديد من المواطنين على اللجان الفرعية بدائرة عين شمس، في اليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت لجان مدرسة أم الأبطال، ومدرسة محمود خاطر الابتدائية، ومدرسة محمد عبده الإعدادية، إقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ الساعات الأولى من فتح اللجان في اليوم الثاني بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتصدر المشهد الانتخابي السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحدثت "الشروق"، مع البعض منهم بعد التصويت في الانتخابات.

وقالت نعمة أنور التي تبلغ من العمر 62 سنة، بعد الانتهاء من تصويتها إنها جدة لـ 8 أحفاد، وأقدمت على المشاركة في الانتخابات النواب، من أجل البلد مرددة: "كله علشان بلدنا".

وتابعت لـ"الشروق" أن المرشحين الـ 13 عن الدائرة جميعهم حسن السيرة وسط أهالي عين شمس، لكن من الضروري النزول للمشاركة في الانتخابات من أجل الإدلاء بالأصوات واختيار "اللي هينفع الناس في الشارع وفي بيوتهم".

فيما حثت سيدة أخرى في الخمسينات من عمرها -بعد الانتهاء من التصويت في العملية الانتخابية- الجميع على المشاركة السياسية، مرددة: "واجب علينا المشاركة، وواجب على المرشح الناجح الوقوف بجانب أهالي دائرته وعدم مخالفة وعوده".

وقال حسن السيد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، يبلغ 46 عاما، أنه حضر إلى اللجنة الفرعية بمدرسة أم الأبطال، للإدلاء بصوته واختيار مشرح من لديه استعدادا للوقوف بجانب أهالي الدائرة، وتحسين من ظروفهم المعيشة.

وتابع لـ"الشروق" أنه خلال التصويت، وجد تسهيلات من رجال الشرطة، لمساعدته في الإدلاء بصوته فضلا عن مساعدة أعضاء اللجنة بالداخل لحين الانتهاء من التصويت.

كما رصدت "الشروق"، سيدة وبرفقتها ابنتها، خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وهى تحدث ابنتها عن كفاح الشرطة النسائية المتواجدين بمحيط اللجان الفرعية بعين شمس، لتأمين سير العملية الانتخابية قائلة، لها "عايزكي لما تكبري تطلعي زيهم".

وتواجدت قوات الأمن في محيط اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، إلى جانب فرق من المتابعين ومندوبي المرشحين، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في عين شمس 13 مرشحا، أحدهم من حزب مستقبل وطن، واثنين من حزب حماة وطن، وآخر من حزب إرادة جيل، والباقي من المستقلين، للفوز بمقعدين عن الدائرة.

وتشمل المرحلة الثانية من العملية الانتخابية 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.