عقد اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعاً؛ لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع تطوير مدينة الزقازيق حي أول وثان، والمقام بتكلفة مالية تبلغ 15 مليون جنيه، كمرحلة أولى بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الإستثمار الآوروبي.

وحضر الجتماع المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، ووائل العاصي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس حامد علي حامد، مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، وومثلين عن مديريات "الطرق والنقل– والصحة– والإسكان– شركة مياه الشرب والصرف الصحي".

وأوضح السكرتير العام لمحافظة الشرقية، أن ضمن أعمال التطوير ترميم و إنشاء ملحق مكتب صحة ثان الزقازيق بتكلفة 900 ألف جنيه، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب بقطر 4.6 بوصة بطول 4.700 كم بتكلفة مليون و 200 ألف جنيه، بعدد من المناطق العشوائية بنطاق مدينة "الزقازيق" حي أول وثان، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف بلاط الانترلوك لشوارع بطول 14 كم بتكلفة تبلغ 12 مليون، و900 ألف جنيه، ورصف شوارع داخلية ببلاط الأنترلوك بمناطق "الإشارة"و "الحريري" و"النحال".