كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن المفاجأة التي أعدتها زوجته له في أعياد الميلاد «الكريسماس».

ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة له مرتديًا قميصًا أحمر من داخل مكان تواجده بالحجر الصحي، معلقًا عليها:" فاجأتني زوجتي هذا الصباح بهدية لرفع معنوياتي في عيد الميلاد، أعطتني قميص أحمر".

وأضاف:" إلى كل المتواجدين بالمنزل استمتعوا بفترة الأعياد وحافظوا على سلامتكم".

ويخضع موسيماني لفترة حجر صحي بعد أصابته بفيروس كورونا المستجد، غاب على أثرها عن التواجد عن مباريات النادي الأهلي الأخيرة بالدوري ودوري أبطال إفريقيا.

Wife Surprised me this morning to lift my Christmas spirits with a gift,Red shirt!🥰😘🎄❤️🎈🎁🙏🙏 . Everybody at home , Enjoy the Festive period and stay safe.😷 pic.twitter.com/Ee9QJ0aqSi