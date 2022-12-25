الطاقة الذرية: خطة أممية بوقف القصف فى محطة زابوريجيا لمنع وقوع أي حادث نووي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رافاييل ماريانو جروسي" أن الخطة الأممية المقترحة بوقف القصف من وإلى محطة زابوريجيا، ستساعد في منع وقوع أي حادث نووي بالمنطقة، مشيراً إلى إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جروسي" خلال جولته الجديدة من المحادثات مع مسؤوليين روس وأكرانيين، أهمية إنشاء منطقة حماية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تركز فقط على منع وقوع حادث نووي، وقال:"إنني أواصل جهودي لتحقيق هذا الهدف بإلحاح شديد".

وأكدت الوكالة الدولية أن الخطة المقترحة ستساعد في منع وقوع حادث نووي من خلال وقف القصف من وإلى المنطقة المحيطة بالمحطة الأكبر في أوروبا، على الرغم من أن المحطة نفسها كانت هادئة نسبيا في الأسابيع الأخيرة بعد تعرضها لقصف مكثف قبل حوالي شهر، إلا أن الصوت الواضح للنشاط العسكري لا يزال يُسمع في محيط المنشأة، مما يبرز المخاطر المستمرة للسلامة والأمن النوويين، وفقا للوكالة الدولية.

وكان المسؤول الأممي قد ناقش في عدة مناسبات سابقة المنطقة المقترحة مع كبار المسؤولين الأوكرانيين في كييف، وستتواصل المشاورات مع الجانبين في المستقبل القريب.

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تستعد لنشر فرق الوكالة على أساس مستمر في أربع منشآت نووية أوكرانية، من بينها موقع تشيرنوبيل، على النحو المتفق عليه الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء الأوكراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تهدف هذه البعثات إلى تقديم الدعم الفني والمساعدة حسب الحاجة للمساعدة في الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان والأمن النوويين وتقليل مخاطر وقوع حادث أو حادث نووي.

يُذكر أن محطة زابوريجيا تحتوي على 20 مولدا كهربائيا ثابتا يعمل بالديزل في وضع الاستعداد للاستخدام في حالات الطوارئ، وهي جاهزة لتوفير الكهرباء في حالة عدم توفر الطاقة الكهربائية خارج الموقع وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتم حاليا اختبار وتركيب سبعة مولدات كهربائية متحركة تعمل بالديزل بقدرة 1 ميجاوات، بهدف زيادة السعة الاحتياطية.