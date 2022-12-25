مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية في الخانكة بالقليوبية

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بسبب اختلال توازنه أثناء عمله بالقلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة لمستشفى المطرية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية، باستقبال شخص مصاب بنزيف بالبطن والصدر بادعاء سقوط من علو بمنطقة القلج دائرة المركز.



على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أ م س"، 52 سنة، عامل بناء، بنزيف بالبطن والصدر، بسبب سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله، واختل توازنه وسقط أرضا، بمنطقة القلج دائرة المركز، وجرى نقل المصاب لمستشفى المطرية لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

وبسؤال نجل المتوفى، أكد ما جاء بتحريات رجال المباحث، حيث إن والده يعمل عامل بناء، ويقوم هو بمساعدته، وأثناء عمله بأحد العقارات اختل توازنه وهو أعلى السقالة الخشبية وسقط أرضا وحدثت إصابته التي توفي على إثرها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.