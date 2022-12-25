تضرر الآلاف بسبب إضرابات السكك الحديدية خلال فترة الأعياد ببريطانيا

يضطر حاليا آلاف الأشخاص في بريطانيا، ممن يخططون للسفر بالقطار في "يوم الصناديق"، إلى اللجوء لخطط بديلة، في ظل عدم تشغيل أي خدمات خاصة بالقطارات بسبب إضرابات السكك الحديدية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأحد.



ويشار إلى أن "يوم الصناديق" (أو بوكسينج داي) هو يوم عطلة رسمية يتم الاحتفال به في المملكة المتحدة وبعض الدول الناطقة بالإنجليزية، في 26 من ديسمبر من كل عام، غداة عيد الميلاد (الكريسماس).



إلا أن شبكة السكك الحديدية "نتوورك ريل"، قالت إن السكك الحديدية البريطانية ستظل مغلقة لليوم الثاني على التوالي بسبب إضراب الموظفين التابعين لاتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل.



وكان قد تم تحذير الركاب قبل أسبوع، من تداعيات الإضراب.



وسوف يتعين على ركاب الرحلات الجوية، إيجاد طرق أخرى للوصول من وإلى المطارات البريطانية.



ولا يمكن تنفيذ عدد من الخدمات الأخرى المخطط لها بسبب إضراب العاملين التابعين لاتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل.