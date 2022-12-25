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الصين: سنسعى جاهدين إلى إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:55 ص

قالت الصين، إنها ستسعى جاهدة من أجل "إعادة ضبط" علاقتها مع الولايات المتحدة، وزيادة التواصل مع أوروبا، وذلك بينما تحدد الدولة مهامها الدبلوماسية الرئيسية للعام المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، قوله في خطاب ألقاه اليوم الأحد في ندوة بشأن العلاقات الخارجية: "سنتابع التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي"، وسنعمل على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.

جدير بالذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، سعى إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وحلفائها، حيث عقد الشهر الماضي أول قمة شخصية له مع الرئيس الامريكي، جو بايدن، في بالي بإندونيسيا.

وقد ساهمت السياسة الخارجية الأكثر صرامة لبكين، في انهيار الدعم الشعبي في أنحاء العالم المتقدم خلال العقد الذي تولى فيه شي السلطة.


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