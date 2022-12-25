بوتين: مستعدون للتفاوض مع أطراف النزاع حول أوكرانيا وسندمر الصواريخ الأمريكية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع مشاركي النزاع في أوكرانيا على الحلول المقبولة، لكنهم يرفضون ذلك.

وأكد بوتين على أن بلاده تتصرف بشكل صحيح ولمصلحة شعبها، معتبرا أن موسكو تحمي مصالحها الوطنية ومصالح الشعب ولا يوجد خيار آخر لديها، بحسب وكالة رويترز.

وترأس الرئيس فلاديمير بوتين اليوم اجتماعا موسعا لكبار القادة العسكريين، بهدف تحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل.

وقال بوتين إن روسيا ستكون قادرة على تدمير أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إذا زودتها الولايات المتحدة أوكرانيا بها .

وأكد في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "بالطبع سنضغط 100٪! لتدمير تلك الصواريخ. في الوقت نفسه ذكّر الرئيس بأن أوكرانيا "ليس لديها مثل هذه الصواريخ حتى الآن".

و قال بوتين للصحفيين إن "باتريوت نظام قديم إلى حد ما" ولا يعمل مثل نظام S-300 الروسي، في الوقت نفسه ، أعلن أنه سيكون رد عنيف على هذا الإجراء.

ومنذ أيام أعلن البيت الأبيض عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف بقيمة إجمالية 1.85 مليار دولار تضمنت بطارية دفاع جوي باتريوت.