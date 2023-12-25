أصيب 11 شخصا، اليوم الاثنين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ جراء تصادم سيارة جامبو مع سيارة نصف نقل على طريق التحدي اتجاه الصحراوي بوادي النطرون في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة جامبو مع سيارة نصف نقل بطريق التحدي اتجاه الصحراوي بوادي النطرون، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "ع.م، 40 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وع.أ، 26 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وح.ع، 24 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وك.ج، 21 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وع.أ، 45 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، ور.ر، 26 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وهـ.ع، 33 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وح.ح، 32 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وع.ج 27 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وس.م 28 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وأ.م، 32 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.