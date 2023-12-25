تعليم دمياط يحصد العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في مسابقة الطفولة

هنأ المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، التوجيه العام للتربية الفنية لحصوله على العديد من المراكز الأولى في مسابقة الطفولة للعام الدراسي 2023/2022.

وأوضح بيان أصدرته مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم، أسماء الفائزين في المسابقة، حيث فاز الطالب أمين وجدي بشير بمدرسة التربية الفكرية، بإدارة الزرقا التعليمية، لحصوله على المركز الخامس جمهورية في مسابقة التعبير الفني، الطالب زياد أشرف كمال بمدرسة التربية الفكرية، بإدارة الزرقا، لحصوله على المركز السادس جمهورية في مسابقة التصميم الفني، والطالبة رحمة أيمن عرنسة بمدرسة بنت الشاطئ الاعدادية بنات، بإدارة دمياط التعليمية، لحصولها على المركز الخامس جمهورية في مسابقة التصميم الفني.

كما فازت الطالبة ملك محمد وجدي بمدرسة بنت الشاطئ الإعدادية بنات، بإدارة دمياط التعليمية، لحصولها على المركز السابع جمهورية في مسابقة التعبير الفني، والطالب مراد محمد رمضان، بمدرسة بريستول الخاصة رياض أطفال، بإدارة دمياط الجديدة على المركز الثامن جمهورية في مسابقة التعبير الفني.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد في حصد تلك النتائج، من معلمي وموجهي التربية الفنية بقيادة الدكتور عبد المنعم ربيع يوسف الموجه العام.