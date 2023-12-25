نتنياهو: حكومة إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية ستفعل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو قوله في اجتماع لكتلة اللكيود في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست): "سنهز كل شجرة ، وسنقلب كل حجر لنعيد رهائننا، جميع رهائننا".

وأضاف نتنياهو أنه طلب من الزعيمين الصيني والروسي، من بين رؤساء الدول الأخرى، التدخل لصالح الرهائن.

وقال نتنياهو إن الحرب ضد حماس في القطاع بعيدة جدا عن الانتهاء.

واستطرد قائلا: "نحن لا نتوقف، نحن مستمرون في القتال وسنعمق القتال في الأيام المقبلة، وستكون هذه معركة طويلة ولم تقترب من النهاية . نحن بحاجة إلى الصبر والوحدة والتمسك بمهمتنا."

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه من غير الممكن إعادة الرهائن

دون ضغوط عسكرية على حماس، وأن الجيش يحتاج لوقت لإنهاء العملية.

وقالت بلومبرج إن أفراد عائلات الرهائن الذين كانوا يجلسون في شرفة الزوار بالكنيست صرخوا ردا على كلمته قائلين: "لا يوجد وقت" وهتفوا: "الآن! .. الآن!. الآن!"