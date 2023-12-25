إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع

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أفاد مراسل «الجزيرة»، صباح اليوم الاثنين، بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط مستوطنة سعسع.

يأتي ذلك فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استهدفت الغارات بلدات عيترون، وعيتا الشعب، وميس الجبل وتلة الراهب.

كما استهدفت الطائرات الحربية والمسيرة الليلة الماضية بلدات مركبا، ورامية، ومروحين والضهيرة؛ تزامنا مع إطلاق القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في بلدات الناقورة، وعلما الشعب والبستان.

وأسفرت الغارات عن تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.