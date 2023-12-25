مورينيو يقطع المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز

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قطع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، المؤتمر الصحفي لـ ريكاردو فورموسينيو، مدرب مودرن فيوتشر، عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، باتصال هاتفي، في مفاجأة غريبة.

تلقى ريكاردو فورموسينيو اتصالا هاتفيا من جوزيه مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز، حرص خلالها مورينيو على تهنئة صديقه القديم على التأهل لنهائي السوبر المصري.

وكشف فورموسينيو ما دار في المكالمة الهاتفية، قائلًا:" مورينيو صديقي ودائما ما نتحدث عن المباريات، هنأني على الوصول إلى النهائي وبمجرد وصولي سأتصل به مرة أخرى".

وسبق لـ ريكاردو فورموسينيو العمل مع جوزيه مورينيو مساعدا أثناء تولي البرتغالي المسئولية الفنية لتوتنهام الإنجليزي.

وتأهل مودرن فيوتشر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل للنهائي، وتم حسم الفائز بعد 17 ركلة ترجيح لكل منهما، بنتيجة 14-13 لصالح فيوتشر.

وينتظر فيوتشر مساء الخميس المقبل المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.