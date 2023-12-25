استطلاع: نصف الألمان تقريبا يتوقعون انهيار الائتلاف الحاكم قبل الانتخابات المقبلة

كشفت نتائج استطلاع أجري في ألمانيا، أن نحو نصف الألمان تقريبا يتوقعون انهيار الائتلاف الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في خريف 2025.

ويتكون الائتلاف الحالي من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لقياس الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 27% من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب يتوقعون نهاية الائتلاف في العام المقبل، فيما توقع 21% غيرهم صمود الائتلاف حتى عام 2025 لكنهم قالوا إنه سينهار قبل انتخابات البرلمان الاتحادي.

وفي المقابل، توقع 34% ممن شملهم الاستطلاع استمرار الائتلاف الثلاثي حتى حلول الانتخابات المقبلة.

يشار إلى تزايد التكهنات باتجاه البلاد إلى إجراء انتخابات مبكرة للبرلمان الاتحادي أو إجراء تغيير في الائتلاف الحاكم وذلك بسبب الخلافات بين أحزاب الائتلاف في سياسة الموازنة وقضايا أخرى.

وفي هذه الحالة على سبيل المثال، يمتلك حزب شولتس الاشتراكي والاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة) معا أغلبية داخل البرلمان الحالي.

وبحسب الاستطلاع، اختلفت تقديرات أنصار أحزاب الائتلاف الحاكم حول مستقبل هذا الائتلاف إذ أعربت أغلبية بـ58% من أنصار حزب الخضر عن اعتقادها باستمرار الائتلاف حتى انتخابات 2025، فيما وصلت هذه النسبة إلى 43% فقط بين أنصار الحزب الاشتراكي وإلى 40% بين أنصار الحزب الليبرالي.

في المقابل، أعرب غالبية أنصار أحزاب المعارضة عن اعتقادهم بوجود إشارة على الانهيار المبكر للائتلاف الحاكم، ووصلت نسبة أصحاب هذا الرأي بين أنصار الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) إلى 54%، وارتفعت هذه النسبة بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا لتصل إلى 65%.

وأعرب 48% من أنصار حزب اليسار عن اعتقادهم بانهيار الائتلاف قبل الانتخابات، مقابل 41% توقعوا استمراره حتى موعد هذه الانتخابات في خريف 2025.