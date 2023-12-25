سريلانكا: اعتقال أكثر من 14 ألف شخص في حملة ضد المخدرات

ألقت الشرطة في سريلانكا القبض على أكثر من 14 ألف شخص في حملة على مستوى البلاد ضد تهريب وتجارة المخدرات.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الاثنين، إن الاعتقالات تواصلت على مدار أسبوع، وقد تم إطلاق سراح عدد من الذين اعتقلوا منذ ذلك الحين بكفالة لمنع حدوث اكتظاظ داخل السجون.

وكانت الحكومة السريلانكية دعت إلى إجراء تحقيق واسع النطاق بعد تفشي تجارة المخدرات في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ووفقا لما ذكرته الشرطة، فإن سريلانكا، وهي جزيرة في المحيط الهندي، صارت مركزا دوليا لتهريب المخدرات.

وصادر رجال الشرطة خلال الحملة أكثر من 10 كيلوجرامات من الهيروين، ومواد مخدرة أخرى، خلال المداهمات التي شملت منازل ومتاجر ومركبات.