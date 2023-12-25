مصادر إسرائيلية: توتر في أعلى المستويات السياسية والأمنية بإسرائيل

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، اليوم الإثنين، أن هناك توترا في أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن قضية المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع بشأن المحتجزين، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبها، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر أن نتنياهو منع برنيع مرتين على الأقل من حضور اجتماعات أمنية متعلقة بالقتال في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20674 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 54536، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة.