 مصادر إسرائيلية: توتر في أعلى المستويات السياسية والأمنية بإسرائيل - بوابة الشروق
الإثنين 25 ديسمبر 2023 9:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصادر إسرائيلية: توتر في أعلى المستويات السياسية والأمنية بإسرائيل

وكالات
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 9:20 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 9:20 م

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر، اليوم الإثنين، أن هناك توترا في أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن قضية المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) ديفيد برنيع بشأن المحتجزين، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبها، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر أن نتنياهو منع برنيع مرتين على الأقل من حضور اجتماعات أمنية متعلقة بالقتال في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20674 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 54536، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك