حماس تدعو الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

دعت حركة المقاومة «حماس»، المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إلى التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومنع إفلاتهم من العقاب.

وقالت في بيان لها، إن «عدم تحرّك المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة - وخاصة في قطاع غزة - من جرائم حرب وإبادة واضحة المعالم بعد مرور 80 يوماً من بدء العدوان الصهيوني الهمجي، ليضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب».

وأضافت: «ندعو المحكمة إلى تجاوز الضغوط السياسية، وتحمّل مسئوليتها التاريخية في محاسبة المسئولين الصهاينة عن القتل والفظائع في قطاع غزة، وهو الأمر الذي لا تخطئه العين، وذلك لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية بمنع الصهاينة المجرمين من الإفلات من العقاب».

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.