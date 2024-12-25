 قتيلان و4 جرحى من قوات الأمن في اشتباكات بطرطوس السورية - بوابة الشروق
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 6:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قتيلان و4 جرحى من قوات الأمن في اشتباكات بطرطوس السورية


نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 6:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 6:32 م

قال مصدر في وزارة الداخلية السورية للجزيرة، إن الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في طرطوس غربي البلاد، أسفرت عن قتيلين و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية.

وأضاف المصدر، أن الاشتباكات وقعت على خلفية مظاهرات نددت بحرق مقام لشخصية علوية في حلب، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأكد أن "عناصر من بقايا النظام البائد أحرقت المقام العلوي بعيد سقوط حلب لإثارة الفتنة".

وطرطوس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، ذات غالبية تعود للطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به فصائل مسلحة في 8 ديسمبر الجاري قبل فراره إلى موسكو.

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