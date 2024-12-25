اليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 54 حالة

أعلن مسئول صحي يمني، اليوم الأربعاء، ارتفاع وفيات الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد إلى 54 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وقال تيسير السامعي مسئول الإعلام في مكتب الصحة بمحافظة تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن السلطات الصحية رصدت 54 حالة وفاة بمرض الكوليرا في المحافظة منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أن السلطات الصحية رصدت أيضا 9 آلاف و577 إصابة بالكوليرا، منها ألف و50 حالة مؤكدة بالفحص المخبري.

وحول انتشار مرض حمى الضنك، أفاد المسئول الصحي، بأنه تم رصد 3 آلاف و795 حالة في المحافظة مند بداية العام الجاري حتى اليوم، دون تسجيل وفيات.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 10 سنوات.

ويعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية، وفق تقارير أممية.