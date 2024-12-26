مدبولي: الحكومة وافقت على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح كل المطارات المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على التعاقد مؤسسة التمويل الدولية «ifc» لطرح كل المطارات المصرية.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أن الدولة ستطرح كل المطارات، موضحًا أنه وجه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيلها من قِبل الحكومة.

وشدد على أهمية أن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل، لافتًا إلى أن المشكلة ستكمن في شركات الطيران.

ولفت إلى أنه غير الشركة الوطنية (مصر للطيران)، فأين دور القطاع الخاص في إنشاء شركات طيران حتى لو لم تكن كبيرة لكن لتساعد في هذا الأمر، موضحًا أن القطاع الخاص عليه أن يلعب دورًا في هذا الإطار.

ودعا القطاع الخاص للدخول في هذا الأمر سواء عبر تحالفات أو حتى من خلال شراكات مع الدولة، مؤكدا الاستعداد تجاه أي أفكار من شأنها أن تزوِّد أسطول الطيران المصري.