اتحاد الكرة يكلف مصطفى عزام بالعمل مديرا تنفيذيا

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا صباح اليوم، الأربعاء، بحضور جميع الأعضاء.

وقرر المجلس تكليف مصطفى عزام بالعمل مديراً تنفيذياً للاتحاد ، خلفًا لوليد العطار الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه.

وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالباً الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط و تحديات طوال الفترة الماضية، مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب أخر.

وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس و الأعضاء الشكر على ما قام به و قرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

وكلف مجلس الاتحاد المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم و التسلم.

وفيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق، استمع المجلس لعرض الأعضاء عن المهام المكلفين بها ووجه رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول وتقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة.