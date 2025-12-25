مرشح من أصول فلسطينية يفوز بالانتخابات الرئاسية في هندوراس

• رجل الأعمال نصري عصفورة حصل على 40.26 بالمئة من الأصوات

فاز المرشح المحافظ من أصول فلسطينية نصري عصفورة، في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في هندوراس يوم 30 نوفمبر الماضي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الوطني للانتخابات، مساء الأربعاء، فقد فاز عصفورة مرشح الحزب الوطني المحافظ، والمدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئاسة البلاد بعدما حصل على 40.26 بالمئة من الأصوات.

وحلّ مرشح الحزب الليبرالي سلفادور نصر الله، في المركز الثاني بنسبة 39.54 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأُعلن عن الفائز في الانتخابات متأخراً، بسبب ضآلة الفارق بين المرشحين، والاعتراضات المقدمة من المرشحين، وما ترتب على ذلك من إطالة أمد عملية فرز الأصوات.

وعصفورة رجل أعمال فلسطيني الأصل، ولد في 8 يونيو 1958 بالعاصمة تيغوسيغالبا.

وشغل عصفورة منصب رئيس بلدية تيغوسيغالبا لولايتين، نفّذ خلالهما العديد من مشاريع البنية التحتية بهدف تحسين حركة المرور في المدينة.

وخلال حملته الانتخابية للرئاسة، ركّز عصفورة على تحقيق الاستقرار المالي وخلق فرص العمل وتعزيز البنية التحتية الإنتاجية.

وكان ترامب دعا الناخبين في هندوراس إلى دعم عصفورة، ووعد بتقديم "دعم كبير" لهندوراس في حال فوز مرشح الحزب الوطني.