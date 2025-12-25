الإمارات تسلم متهما بتهريب البشر من إريتريا للسلطات الهولندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلمت دولة الإمارات هولندا، اليوم الأربعاء، رجلا إريتريا يشتبه في كونه زعيم شبكة لتهريب البشر، مما يمهد الطريق لمحاكمته أمام محكمة هولندية.

وذكر الادعاء العام الهولندي في بيان، أن كيداني زكرياس هابتيماريام، البالغ من العمر 41 عاما، كان مدرجا على قائمة المطلوبين دوليا منذ عام 2021 بعد فراره أثناء محاكمته في إثيوبيا.

وترتبط قضية هابتيماريام بقضية إريتري آخر، يدعى تيويلدي جويتوم، الذي بدأت محاكمته في محكمة هولندية الشهر الماضي. وطالب الادعاء العام بسجنه 20 عاما.

وقال البيان إنه جرى نقل الرجل جوا إلى أمستردام رفقة الشرطة العسكرية الهولندية.

وألقي القبض على هابتيماريام في السودان عام 2023 إثر عملية مطاردة دولية قادتها الإمارات، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للمرة الأولى السبت المقبل.

وأدين هابتيماريام غيابيا وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد فراره من الحجز في إثيوبيا أثناء محاكمته بتهم تهريب البشر.