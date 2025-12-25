كاتدرائية القيامة بالإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في أجواء من الفرح والروحانية

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القيامة بمدينة الإسكندرية، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والروحانية، وبحضور المئات من المؤمنين الذين توافدوا للمشاركة في قداس مهيب عكس معاني السلام والمحبة والتواصل بين أبناء الكنيسة.

وشمل الاحتفال إقامة الصلوات والترانيم الخاصة بالمناسبة، وسط زينة الميلاد التقليدية من الأشجار والأضواء ومغارة ميلاد السيد المسيح، ما أضفى على الكنيسة أجواءً احتفالية مميزة. كما حرص القساوسة ورجال الدين على توفير ترجمة بلغة الإشارة، لتسهيل متابعة القداس على جميع المؤمنين وتعزيز شعورهم بالمشاركة الفاعلة في الاحتفال.

وخلال القداس، دعا رجال الدين إلى المحبة والتسامح ونشر السلام بين أفراد المجتمع، مؤكدين أهمية تعزيز قيم الأسرة والانتماء الوطني، والاهتمام بالجوانب الروحية خلال هذه المناسبة التي تجمع أبناء الكنيسة في أجواء من الأخوة والوئام.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار تقليد سنوي تحرص الكنيسة الكاثوليكية على إحيائه، ليعكس جوهر عيد الميلاد من فرح وأمل وإشراقة حياة جديدة، ويمنح المؤمنين فرصة للتأمل الروحي والتواصل الاجتماعي في قلب المدينة.