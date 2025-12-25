برلين تتصدر المدن الألمانية في تشويه القطارات ومرافق السكك الحديدية بالجرافيتي

تصدرت العاصمة الألمانية برلين مجددا قائمة المدن التي شهدت أكبر عدد من حالات تشويه قطارات ومنشآت تابعة للسكك الحديدية برسوم جرافيتي.

وبحسب بيانات الشرطة الاتحادية، تم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي تسجيل 1983 مخالفة جرافيتي في العاصمة الألمانية، بزيادة نحو 100 حالة مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت ميونخ في المرتبة الثانية بـ872 حالة، تلتها هامبورج بـ515 حالة، ثم نورنبرج بـ244 حالة، ودريسدن بـ241 حالة، ولا يبتسيج بـ200 حالة، وكولونيا بـ194 حالة، فيما سجلت فرانكفورت تراجعا ملحوظا إلى 162 مخالفة. وتشمل هذه الأرقام جميع شركات السكك الحديدية.

وارتفع عدد حالات الإضرار بالممتلكات من هذا النوع على مستوى ألمانيا إلى 17 ألفا و829 حالة خلال الفترة المذكورة، بزيادة نحو 1200 حالة عن نفس الفترة العام الماضي.

وتشمل هذه الأرقام ليس فقط رسوم الجرافيتي، بل أيضا الحالات التي تم فيها تغيير المظهر دون إذن. وكانت محطات القطارات الأكثر تضررا. وقدرت الشرطة عدد المشتبه بهم بـ18 ألفا و812 شخصا، بينهم 17 ألفا و811 شخصا لم يتم التعرف عليهم.

وأفادت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بأن قوات الأمن التابعة لها تضبط أكثر من 2700 شخص متلبسين سنويا، ربعهم كانوا يستخدمون عبوات الرش، ويُجرى تسليمهم مباشرة إلى الشرطة الاتحادية.

وقدرت الشركة حجم الأضرار الناجمة عن رسوم الجرافيتي على القطارات ومرافق أخرى بنحو 12 مليون يورو، مشيرة إلى أن هناك اتجاها متصاعدا لمخالفات الجرافيتي والتخريب؛ ففي عام 2024 سجلت الشركة نحو 32 ألف حالة تخريب، بينما لم تصدر بعد أرقام عام 2025.

وأكدت الشركة أن الركاب يتأثرون سلبا برسوم الجرافيتي، وأنها تُزال في أسرع وقت ممكن بواسطة فرق تنظيف متخصصة.

وتلاحق "دويتشه بان" الجناة وتسعى لاسترداد كامل قيمة الأضرار، موضحة أنه "يمكن المطالبة بالتعويض لمدة تصل إلى 30 عاما بعد الإدانة، حتى من الأطفال بدءا من سن السابعة".

كما حذرت الشركة من أن مرتكبي هذه الأفعال يعرضون أنفسهم لخطر القطارات المتحركة، إضافة إلى الصعق من القضبان الكهربائية. وجاء في بيان للشركة: "فنانو الجرافيتي يتعرضون لحوادث عدة مرات سنويا، غالبا بعواقب قاتلة".



