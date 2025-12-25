فتح: المساس بالمعتقل مروان البرغوثي هو اعتداء على الحركة الوطنية

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نائب أمين السر صبري صيدم: إن أي اعتداء على الأسير القائد مروان البرغوثي، هو اعتداء شخصي على كل عضو في اللجنة المركزية للحركة، وعلى مجمل الحالة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع وفد من الحملة الشعبية لحرية القائد مروان البرغوثي والمعتقلين كافة، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حيث استمع منه إلى شرح حول أوضاع المعتقلين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرضون له من انتهاكات متصاعدة، وعلى وجه الخصوص ما يعانيه الأسير القائد مروان البرغوثي، في ظل تصعيد خطير وغير مسبوق من حكومة الاحتلال اليمينية تجاه الحركة الأسيرة.

وأكد الوفد أن المرحلة الراهنة تشهد استهدافا ممنهجا للمعتقلين، يتمثل في تشديد ظروف الاعتقال، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، إضافة إلى التضييق المتواصل على القيادات الوطنية داخل المعتقلات، وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي.

من جانبه، شدد صيدم على موقفه الثابت والداعم للأسير القائد مروان البرغوثي، مؤكدا أن ما يتعرض له من اعتداءات وإجراءات تعسفية يمثل مساسا مباشرا بكل أبناء شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية.

وأضاف صيدم، أن القيادة الفلسطينية لن تدخر جهدا في سبيل الإفراج عن البرغوثي والمعتقلين كافة، مشيرًا إلى أن كل الإمكانيات السياسية والقانونية والشعبية مسخرة لتحقيق هذا الهدف، باعتباره موقفا وطنيا جامعا، تتقاطع عنده مختلف أطياف القيادة والعمل الوطني.