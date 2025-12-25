زيادة الطلب على الألعاب النارية في ألمانيا قبيل رأس السنة رغم الانتقادات والدعوات للتقييد

يزداد الطلب على الألعاب النارية ليلة رأس السنة في ألمانيا على الرغم من الانتقادات المتزايدة للصناعة والدعوات لفرض قيود أشد.

وقالت أكبر شركة لصناعة الألعاب النارية في ألمانيا، "دبليو إي سي أو"، إن حجم الصواريخ والألعاب النارية الصغيرة وبطاريات الألعاب النارية وغيرها من المواد البهلوانية المتوفرة في المتاجر هذا العام يزيد بنحو 10% عن العام الماضي.

وقال المصنع المنافس "سي آو إم إي تي" إنه شهد زيادة معتدلة في المعروض.

وأشار إلى أن أحجام الألعاب النارية في تزايد خلال السنوات الأخيرة، وتوقعت الرابطة الألمانية لصناعة الألعاب النارية أن تتوفر كميات أكبر عبر القطاع ككل.

ويُسمح ببيع الألعاب النارية في ألمانيا من 29 إلى 31 ديسمبر ويتم إرجاع العناصر غير المباعة إلى الشركات المصنعة، رغم أن "دبليو إي سي أو" ذكرت أن معدل الإرجاع العام الماضي كان أقل من المتوقع.

وتعد "دبليو إي سي أو" أكبر شركة ألمانية لا تزال تصنع الألعاب النارية محليا، ويعمل بها حوالي 260 موظفا في إيتورف وكيل، لكنها تنتج فقط 15% مما تبيعه، بينما يأتي الباقي من الصين. وبلغت مبيعاتها أكثر من 136 مليون يورو (160 مليون دولار) خلال السنة المالية 2023-2024. أما باقي البائعين فيستوردون جميع بضائعهم، ومعظمها من الصين.