تمثل سلسلة الأعطال التي واجهت تجارب شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، حجر عثر على طريق طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى القمر.

والأسبوع الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يرمي لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2028، وإنشاء قاعدة هناك بحلول عام 2030.

إلا أن سلسلة المشاكل التي واجهت إطلاق مركبة "ستارشيب"، وكان آخرها في نوفمبر الماضي، قد يؤخر تحقيق حلم ترامب في إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما.

ومنذ مطلع عام 2025، تعرض صاروخ "ستارشيب" لثلاثة إخفاقات متتالية، بينما نجح في اختبارات أخرى.

وكانت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) تخطط لأن تنقل "سبيس إكس" البشر إلى القمر عام 2027، ضمن مهمة تسمى "أرتميس 3"، في إطار سباق مع الصين التي تطور برنامجا منافسا.

لكن تأخيرات "ستارشيب" وتعقيد المهمة التي خططت لها "ناسا"، يجعلان الالتزام بالجدول الزمني محل شك.

ويعتقد علماء الفلك أن مهمة "أرتميس 3" ستتأجل، على الأقل حتى نهاية 2028.

وتقضي خطة "أرتميس 3" بنقل رواد فضاء على متن صاروخ "إس إل إس"، ثم إلى نسخة معدلة من صاروخ "ستارشيب" يعرف باسم نظام الهبوط البشري "إتش إل إس" ويدور حول القمر، قبل الهبوط على سطحه باستخدام مركبة طورتها "سبيس إكس".

وستتطلب الرحلة التي تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات، كميات هائلة من الوقود الذي سيطلق عبر صواريخ خاصة.

لكن أصواتا بدأت تنادي من داخل "ناسا" بإعادة النظر في هذا البرنامج.

وفي سبتمبر الماضي، وخلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، حذر المدير السابق لـ"ناسا" جيم براندنستين من أن "المهمة معقدة للغاية"، وقال إنه من غير المرجح الهبوط على سطح القمر قبل أن تنجح الصين في ذلك.

وفي الشهر ذاته، حذرت لجنة السلامة التابعة لـ"ناسا" من أن مركبة "سبيس إكس" القمرية قد تتأخر لسنوات، واعتبرت أن البرنامج يواجه تحديات كبيرة.

وعقدت اللجنة اجتماعا هذا الشهر لإعادة تقييم أهداف مهمة "أرتميس 3".

وفي أكتوبر الماضي، قال شون دافي المسؤول البارز في "ناسا" آنذاك، إنه قد يسمح لشركات الفضاء الأخرى بالمنافسة على المشاركة في مهمة "أرتميس 3".

وأبقى جاريد إيزاكمان رائد الفضاء السابق صديق ماسك، الذي عيّنه ترامب مؤخرا مديرا لـ"ناسا"، الباب مفتوحا أمام بدائل لـ"سبيس إكس".

وتعد شركة "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس أبرز منافسي "سبيس إكس" في هذا المجال، وفق تقارير صحفية.