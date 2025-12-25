أشرف قاسم:«مع احترامي لعبد الرؤوف الزمالك يحتاج مدرب»

وجّه أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، انتقادات حادة للاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأبدى قاسم استياءه الشديد من الأداء الذي ظهر به لاعبو الزمالك خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق افتقد الروح والحماس داخل أرض الملعب، رغم إتاحة العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، شدد نجم القلعة البيضاء السابق على أن لاعبي الفريق لم يقدّروا قيمة النادي ولا القميص الذي يرتدونه، قائلا إن شعار الزمالك يحمل تاريخا كبيرا ويتطلب شعورا مختلفا بالمسؤولية، وهو ما غاب عن معظم اللاعبين خلال المواجهة.

وأضاف أن الفريق لم يظهر أي جُمل فنية واضحة أو رغبة حقيقية في التسجيل، مشيرا إلى أن الأداء جاء باهتا على مدار شوطي اللقاء، ما انعكس على النتيجة النهائية.

واختتم أشرف قاسم كلامه قائلا "مع احترامي الكامل لعبدالرؤوف الزمالك يحتاج لمدرب في هذا التوقف خلال الفترة المقبلة ويكون عنده مساحة وقت".