شهدت عدة دول عربية، الخميس، طقسا مضطربا بين تساقط ثلوج ورعد وبرق وضباب وأمطار متفاوتة الشدة، في أجواء يتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بحسب بيانات ومنشورات رصدتها الأناضول، في مصر والعراق والمغرب والجزائر وسوريا والأردن والبحرين والسعودية والإمارات وقطر.

مصر

حذرت هيئة الأرصاد المصرية، في بيان، من تكون "شبورة مائية كثيفة" (ضباب خفيف) اعتبارا من الساعات المتأخرة من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد (جنوب) ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

كما ستؤدى التقلبات الجوية إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وفق الهيئة التي داعت إلى "توخي الحيطة والحذر".

العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، في تقرير، تأثر البلاد بمنخفض جوي شبه قطبي يبدأ تدريجيا من مساء الخميس، ويتسبب بحالة جوية ممطرة وموجات برد تؤثر في عموم المحافظات، مصحوبة ببرق ورعد في أغلب مناطق الشمال.

وسيجلب المنخفض القطبي أمطارا متفاوتة الشدة تشمل كافة المدن، وتتركز بكميات كبيرة في المنطقة الشمالية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وفق المصدر ذاته.

ويصل المنخفض الجوي ذروته ليلة السبت/ الأحد، حيث تشتد الأمطار في شمال العراق، مع ظهور بؤر غزيرة في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، بحسب الهيئة، التي دعت إلى "الحذر الشديد وأخذ الاحتياطات اللازمة".

ويتأثر العراق بمنخفض جوي ثانٍ وأكثر برودة ابتداء من نهار الاثنين المقبل، حيث يصاحبه هطول ثلجي كثيف بالمرتفعات الجبلية، مع احتمالية امتداد الثلوج للمناطق المنخفضة وفرص لهطول مطر متجمد وتقلبات واضحة في سرعة الرياح السطحية وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وفق هيئة الأرصاد.

المغرب

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، في بيان عبر صفحتها بمنصة فيسبوك، عن تساقط زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد المقبل، في عدد من مناطق المملكة.

الجزائر

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر، عبر منشور مساء الخميس بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بسقوط أمطار وثلوج بعدة مناطق في البلاد، متوقعا استمرار التقلبات الجوية، الجمعة.

سوريا

وفي تنبيه جوي، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، في بيان عبر فيسبوك، بأن سيستمر تشكل الضباب مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، على مناطق متفرقة بالبلاد.

الأردن

حذرت الأرصاد الجوية الأردنية، في منشور عبر فيسبوك، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة مساء الخميس، بسبب الضباب المتشكل فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية.

وأشارت إلى احتمالية استمرار الضباب خلال الجمعة.

** البحرين

كشفت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين، في منشور عبر "إكس" عن ارتفاع نسبة الرطوبة بالمملكة، الخميس، ما أدى إلى انخفاض بسيط في الرؤية الأفقية ببعض المناطق مع تشكل بعض السحب المنخفضة.

ونبهت الإدارة إلى أن البلاد ستشهد "طقسا غائما بدءا من الجمعة، مع فرص بسيطة لأمطار خفيفة ومتفرقة تبدأ بفترة المساء حتى الأحد، على فترات قصيرة ومتباعدة".

السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، سلسلة إنذارات بين صفراء (ضعيفة) وحمراء (شديدة)، بخصوص أحوال الطقس من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، تشمل ضبابا كثيفا وتدني في الرؤية وأمطارا خفيفة على مناطق بينها المدينة المنورة ومكة المكرمة.

الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن أمطار متوقعة على البلاد من الخميس إلى الاثنين المقبل.

قطر

كشفت الأرصاد القطرية، في منشور على منصة "إكس"، بأن البلاد شهدت مساء الخميس "سحبا متفرقة وباردة ليلا، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر ليل الخميس، ورياح أغلبها خفيفة ومعتدلة السرعة.