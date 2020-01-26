 «بي إس إيه» الفرنسية للسيارات تنقل العاملين بها من مدينة ووهان الصينية - بوابة الشروق
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«بي إس إيه» الفرنسية للسيارات تنقل العاملين بها من مدينة ووهان الصينية

فيروس كورونا الجديد
فيروس كورونا الجديد
د ب أ
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 4:38 ص | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 4:38 ص

تعتزم مجموعة (بيجو سيتروين "بي إس إيه") الفرنسية لصناعة السيارات، نقل العاملين فيها وعائلاتهم من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية التي تعرضت لإصابات كثيفة بفيروس كورونا الجديد الذي يضرب الجهاز التنفسي إلى فرنسا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية مساء السبت عن بيان للشركة أن المبادرة جاءت بالتوافق بين السلطات الصينية والقنصلية الفرنسية العامة في الصين.

ويصل عدد الأشخاص الذين سيغادرون إلى فرنسا 38 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية السبت إنها تدرس مع السلطات الصينية الإمكانيات المتاحة أمام حاملي الجنسية الفرنسية لمغادرة ووهان.


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