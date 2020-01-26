المصري يسعي لحسم بطاقة تأهله علي حساب نواذيبو

يخوض المصري وبيراميدز في السادسة مساء اليوم، اختبارا سهلا امام كلا من نواذيبو الموريتانى وإينوجو رينجرز النيجيرى ، علي ستادي الاسكندرية والقاهرة ، في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولي بدور المجموعات لمسابقة بالكونفيدرالية.

المصري يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6نقاط من الفوز علي ملعبه أمام إينوجو رينجرز النيجيرى وخارج ملعبه علي نواذيبو الموريتانى ، فيما خسر مباراتين امام بيراميدز ذهابا وايابا ، في المقابل تأهل الأخير رسميا الي دور ال8 للبطولة التي يشارك فيها لاول مرة في تاريخه بعدما حقق الفوز في المباريات الاربع محتلا الصدارة برصيد 12 نقطة.

يدخل المصري ، المباراة وهدفه الفوز ولا بديلا عنه ، خاصة وأن الانتصار يضمن له رسميا التأهل لدور ال8 ، امام الخسارة اليوم ، فيتاجل صعوده للجولة المقبلة والاخيرة في الثاني من فبراير المقبل.

وحذر إيهاب جلال مدرب المصري ، لاعبيه من الاستهانة بالفريق المنافس الذي سبق له أن خسر 6/صفر أمام بيراميدز متصدر المجموعة الأولى والذي ضمن التأهل بالفعل في ختام الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة.

وقال جلال للاعبين " الفريق الموريتاني يبحث عن الفرصة الأخيرة للتأهل وليس أمامه سوى الفوز بنقاط المباراة الثلاث

وطالب المدرب بضرورة السعي لإحراز هدف مبكر يمكن المصري من السيطرة على زمام المباراة".

ومن المنتظر أن يمثل المصري ، احمد مسعود وفي الدفاع احمد شوشة وسعيد سمبوري وكريم العراقي وبهاء مجدي وفي الوسط، فريد شوقي وعمرو موسي وإسلام عطية ومفتاح طقطق وفي الهجوم، محمود وادي وأستو اومتو.