 تحالف جافي للتطعيم يطلب الدعم السياسي لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة - بوابة الشروق
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تحالف جافي للتطعيم يطلب الدعم السياسي لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:13 م

قال سيث بيركلي، رئيس تحالف اللقاحات العالمي "جافي"، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى دعم سياسي لخطة عالمية لتلقيح الناس في البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وأوضح بيركلي، الذي يقود برنامج "كوفاكس" في مؤتمر صحفي بجنيف أن "هناك شعورا بالذعر بسبب اللقاحات"، تزامنا مع تهافت الدول الغنية على عقد صفقات ثنائية مع مصنعي الأدوية لتأمين إمدادات محدودة من اللقاحات، وفقاً لوكالة رويترز.

وبرنامج "كوفاكس" هو برنامج عالمي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس كورونا. ويستهدف تقديم ملياري جرعة لقاح على الأقل بنهاية 2021 لتطعيم 20 % من الأشخاص الأكثر ضعفا في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أعلن في الأسبوع الماضي أن توريدات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية "كوفاكس" الدولية قد تبدأ في شهر فبراير المقبل.


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