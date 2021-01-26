فاينانشيال تايمز: بروكسل تتجه لتشديد القواعد على صادرات لقاح كورونا



كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن بروكسل تتجه لتشديد القواعد على صادرات لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خارج الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد المخاوف من خفض شركة أسترازينيكا المفاجئ لكمية الجرعات التي كان من المخطط تسليمها إلى الكتلة خلال الأسابيع القادمة.

وأفادت الصحيفة -في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن- بأن ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، اقترحت يوم أمس الإثنين، إجبار الشركات على تقديم إشعار مسبق بأي خطط بشأن ارسال شحنات إلى أي مكان آخر في العالم، حيث يسعى الاتحاد لتعزيز إمداداته من اللقاحات، موضحة أن مسؤولين يتوقعون أن يتم اتباع نهجا أكثر صرامة يطلب من الشركات المُصنعة للقاحات الحصول على إذن لتصدير معدات الحماية الشخصية لمكافحة كوفيد-19 خارج الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مفوضية الصحة أجرت محادثات أزمة غير حاسمة مع أسترازينيكا ليلة أمس بسبب نقص الإنتاج؛ مما يهدد بتخلف دول الاتحاد الأوروبي كثيرا عن اللحاق بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة في طرح لقاح كورونا، قائلة: "إننا نريد توضيح المعاملات والشفافية الكاملة فيما يتعلق بتصدير اللقاحات من الاتحاد الأوروبي.. وفي المستقبل، سيتعين على جميع الشركات المنتجة للقاحات داخل الاتحاد الأوروبي تقديم إخطار مبكر كلما أرادت تصدير اللقاحات إلى دول ثالثة".

ورأت الصحيفة أن اللوائح المقترحة الأكثر صرامة بشأن صادرات اللقاح خارج دول الاتحاد الأوروبي أنما تسلط الضوء على احتدام المعركة الدولية من أجل تأمين اللقاحات، التي لا تزال تعاني من نقص في المعروض على مستوى العالم، كما وضع الاتحاد الأوروبي قواعد مماثلة بشأن صادرات معدات الحماية الشخصية في أي مكان خارج أراضيه؛ بسبب مخاوف مماثلة بشأن ندرة المنتجات.

وكان مسئولين أوروبيين قد أعلنوا أن المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد غضبت من إفصاح شركة أسترازينيكا يوم الجمعة الماضي عن أن عمليات التسليم في الربع الأول من العام الجاري قد تكون أقل بأكثر من 50% من عدد الجرعات التي توقعت الكتلة الأوروبية بأنها قد تصل إلى 100 مليون جرعة، مع ذلك، قالت الشركة إنه لا يوجد "تأخير مجدول" لشحنات اللقاحات الخاصة بها، ولكن "الكميات الأولية" ستكون أقل من المتوقع بسبب انخفاض الانتاجية في موقع التصنيع في سلسلة التوريد الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، قد أجرت في وقت سابق محادثات مع باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا، لحث الشركة على تسريع عمليات التسليم، وقالت المفوضية إنها أوضحت لسوريوت أنها "تتوقع أن تقوم شركته بتنفيذ الترتيبات التعاقدية" في اتفاق الاتحاد الأوروبي لشراء ما يصل إلى 400 مليون جرعة.